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السيسي: أؤمن بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل المسؤولية

كتب:

نرمين عفيفي
10:18 ص | الجمعة 30 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ رجال مصر قدموا أرواحهم فداءً كي يعيش الوطن ويزدهر، موضحًا أنَّ حجم التحديات التي واجه الشعب المصري منذ عام 2011 غرس في نفوس أبناءه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص، فقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع الرزق والمقدرات.

هذا الجيل قادر على إتمام تجربته التنموية الشامل

واستكمل رئيس الجمهورية، خلال كلمة ألقاها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: «لذلك فإنني أؤمن يقينا بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة، وهذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق للاستقرار والأمن، قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من الوطن».

البنية التحتية تشهد ثورة حقيقة تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة

وأضاف الرئيس السيسي أنَّ التقدم يطول البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقة تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي والصحة التعليم، وهم شغلنا الشاغل والقضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات وتطوير المناطق الغير مخططة لإنقاذ الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر، وإنشاء مدن جديدة ومتطورة لرفع جودة الحياة للمصريين وحل الأزمة السكانية، وصولًا للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات والتحول الرقمي».

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