حادث شبين القناطر.. التحفظ على طرفي المشاجرة ونقل 8 مصابين للمستشفى

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالتحفظ على طرفي مشاجرة حادث شبين القناطر، ما أدى لقيام الطرفين بتصادم سيارة كل منهما بالأخرى، ما أسفر عن 8 إصابة أشخاص بينهم أطفال، وقررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين الذين نقلوا لمستشفيات بنها الجامعي والخانكة ومعهد ناصر وشبين القناطر، وسؤال شهود العيان.

تحريات المباحث في حادث شبين القناطر

دلت تحريات المباحث في حادث شبين القناطر، أن الواقعة بدأت بمشاجرة في قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر بسبب خلافات بين الطرفين ليقوم أطراف المشاجرة باستخدام سيارتين والتصادم بها، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

أسماء مصابي حادث شبين القناطر

وكشف التقرير الطبي للمصابين أن عددهم 8 أشخاص، وتراوحت إصاباتهم بين سحجات وكسور وبينهم أطفال وشباب هم:

- عصام محمد عودة 60 سنة، عرب العليقات بالخانكة، اشتباه كسر بالحوض، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر.

- مصطفى حسام عمر، 10 سنوات، عرب العليقات بالخانكة، كسر بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.

- السيد أحمد محمد، 54 سنة، عرب الحسانية، كسر بالترقوة وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.

- يارا محمود سعيد، 3 سنوات، عرب العليقات بالخانكة، كدمات متفرقة بالجسم والرأس، وتم عمل اللازم وخروج تحسن.

- مودة محمود مسعود، 8 سنوات، عرب العليقات بالخانكة كدمات بالجسم والظهر، وكدمة بالساقين، وتم عمل اللازم وخروج تحسن.

- كريم فضل عبد السميع، 16 سنة، عرب العليقات بالخانكة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.

- أشجان رمضان صابر، 30 سنة، عرب العليقات بالخانكة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تحويل الحالة لمستشفى معهد ناصر.

- عبد الرحمن نصار محمد، 20 سنة، عرب العليقات بالخانكة جروح متفرقة بالرأس، تم عمل اللازم وخروج تحسن.

بلاغ بـ حادث شبين القناطر

وكانت أجهزة أمن القليوبية تلقت إخطارا بوقوع حادث شبين القناطر في قرية عرب جهينة دائرة المركز، حيث شهدت مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة واستخدام الطرفين سيارتين ليتصادما سويا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.