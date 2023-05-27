عودة الحركة المرورية بطريق «طوخ - شبين القناطر» بعد تصادم توك توك بدراجة نارية

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على طريق طوخ شبين القناطر عقب رفع أثار حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل بتوكتوك مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة

تصادم موتوسيكل وتوكتوك بطريق طوخ شبين القناطر

كان طريق طوخ – شبين القناطر قد شهد حادث تصادم بين توكتوك ودراجة بخارية اسفر عن اصابة مستقليها ونقلهم الى مستشفى شبين القناطر للعلاج فيما تحفظت الاجهزة الامنية على الدراجة والتوكتوك وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

تفاصيل حادث تصادم طريق طوخ شبين القناطر

تلقى مامور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك فى منطقة عزبة الوكلاء امام البنزينه على طريق طوخ – شبين القناطر ووجود مصابين

تم إخطار مديرية أمن القليوبية بالحادث فانتقلت قوة امنية وسيارتين اسعاف وتبين وقوع الحادث بين الدراجة والتوك توك بالمواجهه بسبب السرعة للدراجتين حيث كانت الدراجة النارية تقل شخصين والتوك توك يقل قائدة فقط .

واسفر الحادث عن اصابة الثلاثة وتم نقلهم لمستشفى شبين القناطر العام وتم التحفظ على على الدراجة والتوك وتحرر محضر بالحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق .