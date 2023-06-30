ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

وجهت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1883 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15362 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة، عن ضبط 148 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 52 قضية متنوعة، أبرزها «مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص» بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.