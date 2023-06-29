ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة 

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من تحركاتها عبر قطاع الأمن الاقتصادي، وزادت من الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

1798 قضية متنوعة

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والتعامل مع الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 1798 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 15561 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 145 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 52 قضية متنوعة، وكانت أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها مخالفات مباني ومحلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.