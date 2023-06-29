عقوبات سرقة التيار الكهربائي في القانون الجديد.. الحبس و200 ألف غرامة

يواجه سارقو التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، عقوبات مغلظة من المشرع والجهة التنفيذية لأن تلك السرقات تؤثر سلبا على كفاءة شركة الكهرباء وحق المواطن والدولة معًا.

عقوبات سارقي التيار الكهربائي

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة تصل أحيانا إلى الحبس يتعرض لها سارق التيار الكهربائي بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء.

طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى الطرق التي تقوم بها الجهة التنفيذية ممثلة في شركات توزيع الكهرباء لكيفية احتساب غرامة سرقات التيار الكهربائي.

الحالة الأولى: غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا».

الحالة الثانية: غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».

عقوبة سرقات التيار الكهربائي

قال المصدر لإن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي يتعرضون لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كالتالي:

الحالة الأولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

الحالة الثانية: فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه

واشار المصدر الي انه فى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.