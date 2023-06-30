تفاصيل احتفالات مراكز شباب الإسكندرية بمبادرة «العيد أحلى».. هدايا وألعاب

أكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، استمرار فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» على مستوى المحافظة، حيث شهدت مراكز عروس البحر الأبيض المتوسط انطلاق المبادرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والتي تضمنت حفلات غنائية ومسابقات ترفيهية وتوزيع هدايا وجوائز على الأطفال وإقامة معارض لنادي الفتاة والمرأة.

معرض للفتاة والمرأة بمركز شباب النصر

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مراكز الشباب تقدم الخدمات المتنوعة التي تجد فيها كل الأعمار ما يناسبها، من برامج ترفيهية أو رياضية تجمع أفراد الأسرة الواحدة.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة لتحقيق رؤيتها بالريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتضمنت فعاليات الاحتفال قيام الإدارة العامة للشباب بتدشين معرض لنادي الفتاة والمرأة داخل مركز شباب النصر التابع لفرع شباب وسط، لعرض وبيع منتجات نادي الفتاة والمرأة.

فقرات فنية وألعاب ترفيهية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب تتضمن فقرات ترويحية وفنية واستعراضية يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية وثقافية وتوزيع الهدايا والجوائز على النشء والشباب.

كما أقيم حفل غنائي بمركز شباب برج العرب، بمشاركة نادي التطوع، كما تضمنت فعاليات الاحتفال ألعاب صغيرة ورسم على وجوه الأطفال، ومسابقات وأنشطة ترفيهية بنادي فاروس.