وزارة الشباب والرياضة مستمرة في تنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالمجان

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تقديم الخدمات لملايين الشباب والنشء بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، خلال مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي أهمية المبادرة، والتي تعمل علي إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي توجيهات القيادة السياسية في تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة علي تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.