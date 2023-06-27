مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية: سنقدم هدايا للأطفال في صلاة العيد

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لإدخال الفرحة على أطفال عروس البحر المتوسط، وذلك بتوزيع الهدايا ولعب الأطفال عليهم بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بهدف نشر البهجة والسعادة على وجوة الأطفال في أول أيام العيد وبدأت مراكز الشباب في تجهيز الهدايا التى سيتم توزيعها خلال هذا اليوم.

هدفنا فرحة الأطفال

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» أن الهدف من توزيع الهدايا ولعب الأطفال على أبناءنا الصغار هو إدخال الفرحة والبهجة عليهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو تقليد ليس بجديد، ولكننا نحافظ على ذلك لأنه محبب لتشجيع الأطفال على المحافظة على الصلاة، وسيتم ذلك من خلال مراكز الشباب و يأتي هذا من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

البداية من برج العرب

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن العديد من مراكز الشباب بالإسكندرية ستشارك في هذا الحدث والبداية من مركز شباب «الشهيد مهيد الهواري»، التابع لفرع شباب برج العرب حيث تمت الاستعدادات وتجهيز الهدايا لتوزيعها علي الاطفال بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال التدريبات الرياضية المختلفة و تكثيف الانشطه الرياضيه والفنية والكشفيه والثقافية و العلميه داخل مراكز الشباب تماشياً مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.