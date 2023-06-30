نقيب المحامين يهنئ السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: نقطة تحول في تاريخ مصر

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأصدق آيات التهاني القلبية إلى القيادة السياسية، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

وجاءت نص تهنئة نقيب المحامين كالتالي: «يسعدني أن أتقدم بأصدق آيات التهاني إلى القيادة السياسية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي شكلت نقطة التحول في التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية».

وتابع نقيب المحامين: «أهنئ القوات المسلحة المصرية، التي أكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، التي لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل في حماية أركان الدولة المصرية ودورها العظيم، في الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته.. حفظ الله مصر بقيادتها السياسية رئيسًا وشعبًا وأرضًا».