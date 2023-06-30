«الوثائقية» تبث فيلما تسجيليا بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر»

بثت شاشة القناة «الوثائقية» فيلمًا تسجيليًا بعنوان بمناسبة ذكرى 30 يونيو العاشرة، بعنوان «30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر»، وتضمن الفيلم التسجيلي شهادات بعض شخصيات من كبار رجال المجتمع عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وما قبل ثورة 30 يونيو.

وقال محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة «تمرد»: «كان لا يمكن أبدا اللي حلمنا به من أجل الوصول لحياة ديموقراطية سليمة وبناء دولة عصرية حديثة دستورية يكون نهايته تنظيم إرهابي ورئيس إخواني، الذي كان خطابه بعيد كل البعد عما يفكر به المصريون ويحلمون بالوصول إليه».

فيما قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة عام 2012 «كانت كارثة تولي الجماعة الإرهابية الحكم، مكانوش قدها ولا قدرها، ثقافة وتاريخ وحضارة وتنوير».

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة: «خبر تولي الجماعة الإرهابية الحكم كان خبر حزين جدا ليا ولأسرتي ولأصدقائي، وكان خبر حزين جدا ومكناش قادرين نتقبل أو نستوعب».

مسلم: جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الخائنة تجيد الكذب والمؤامرة

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، «خلينا نعترف إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الخائنة تجيد الكذب والمؤامرة واللعب بمشاعر الجماهير، الأمر الذي جعلها تصل للحكم».

وشرح «مسلم» أنَّ كل من تمّ إخراجه من السجون والإفراج عنه بحكم الإخوان هم من أصبحوا وقود المعارك الإرهابية بمصر، موضحًا «الرئيس الإخواني اصطحب قتلة السادات وجلس بهم في الاستاد يحتفي بانتصار 6 أكتوبر، ودي حاجة مبتحصلش في أي مكان، والرئيس السادات لو قعد يتخيل مليون مرة المشهد يكون موجود مش هيتخيل لأنه مفيش حد يجيب قتلة يحتفي بيهم في انتصار أكتوبر اللي قام به الشهيد اللي قتلوه».

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين: «يبدو أنَّ كان لديهم جهاز قوي في نشر الشائعات والتأثير على المواطنين والمسارعة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية قبل إعلانها رسميًا، وبالتالي تضمن حدوث تأثير نفسي».

المستشار ماهر سامي: محمد مرسي رفض الذهاب للمحكمة الدستورية لأداء اليمين الدستورية بمقرها

وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، «وعلى سبيل الاستعلاء وتقليل شأن المحكمة، أخطر المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري وقت الانتخابات الرئاسية التي أتت بحكم الإخوان أنَّ الرئيس محمد مرسي يرفض الذهاب للمحكمة الدستورية لأداء اليمين الدستورية بمقرها، وفقًا لحكم الدستور، وتمّ إعداد بيان لتسجيل هذا الموقف وطلب إمهاله فترة من الوقت قبل الانتقال للمحكمة الدستورية لأداء اليمين الدستورية، صاغرا، وقلنا في البيان الذي لم يصدر قبل تراجع مرسي أننا كنا نريد أن نحمي شرعيته وأن تظل بمنأى عن أي مطعن أو عوار وكنا نحمي نظام الحكم بمصر».