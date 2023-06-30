جريدة الوطن تهدي الشعب المصري أغنية «كام سنة» في ذكرى ثورة 30 يونيو (فيديو)

أهدت جريدة «الوطن» الشعب المصري أغنية «كام سنة» للشعب المصري في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

واحتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو قائلًا: «لقد ضرب الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين».

السيسي: أؤكّد أن مصر لن تتخلى أبدًا عما حققته على أرض الواقع من انتصارات

وأضاف رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكّد أن مصر لن تتخلى أبدًا عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.. تحيا مصر».