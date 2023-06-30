رئيس حزب الحق المصري: ثورة 30 يونيو غيرت مجرى التاريخ

تحتفل مصر اليوم بمرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة التي غيرت مجرى التاريخ في مصر، وأنقذتها من براثن «الإخوان الإرهابية»، وهي نتاج عام كامل عاشه المصريون في صراع مع تلك «الجماعة» التي كادت أن تضيع البلاد، حتى انتفض الشعب مطالبا قواته المسلحة بحمايته منهم.

30 يونيو أعادت لنا مصر

وقالت نرمين عبد الرحمن، رئيس حزب الحق المصري، لـ«الوطن»، إن 30 يونيو ليس تاريخا عاديا، بل هو يوم غير مجرى التاريخ، وأعاد الضحكة والأفراح للشعب المصري.

وأضافت: «لم أنسَ في 30 يونيو أثناء وقوفنا في سيدي جابر بشارع أبي قير ننتظر سماع خبر تطهير البلاد من الخونة، كما لم أنس أيضا شوارع مصر الفرحانة والسهرانة، أمانه أعطيناها للرئيس السيسي حملها على الأعناق، ووعد ووصدق، تسلم يا ريس ويسلم كل جيش مصر، 30 يونيو يوم لا ينسى في حياة المصريين بل العالم أجمع، يوم انتفاضة شعب ضد الاحتلال الإخواني».

إنهاء حكم الاستبداد

وأوضحت رئيس حزب الحق المصري، في ذلك اليوم لن ننسى فرحتنا ونحن في الميدان نقف في انتظار القرار الذي أسعد كل مصر، وأنهى عهد الظلم والاستبداد، كل مصري كان في الشارع أو في منزله يهتف بكلمة واحدة، «ارحل يا مرسي»، انتهى عهد الظلم والاستبداد والاحتلال الإخواني.

وتابعت: في هذا اليوم أيضا نجدد العهد والثقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حمل روحه على كفه للوقوف بجانب شعب مصر ومع إرادة المصريين ضد الاحتلال الإخواني، ولكن بعد كل ما مر من سنيين وبعد كل ما وصلت إليه مصر من تقدم وإنجازات ومكانة بين كل دول العالم، أجدد الطلب أنا بصفتي رئيسا لحزب الحق المصري، وكل شعب مصر، باستكمال المسيرة، ونفوضك مرة أخرى للاستمرار في قيادة مصر لتحقيق المزيد من الإنجازات.