أبرز ملامح المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.. تطوير 1600 قرية

تستهدف المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير 52 مركزا تضم 1600 قرية، يصل إجمالي الاستثمارت المالية بها إلى 30 مليار جنيه، يتم إنفاقها خلال العام المالي المقبل، أما عن عدد المستفيدين، فقد وصل إلى 21 مليون نسمة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مشروعات القطاع الصحي

ومن المقرر أن يتم في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» إنشاء وتطوير 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، واستكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى بالإضافة إلى 160 وحدة رعاية أوليّة، وتطوير 59 وحدة اجتماعيّة، وتطوير 18 مركزًا للإغاثة، وذلك وفقا لما ورد في تقرير الوزارة.

مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب

كما أشار التقرير إلى تنفيذ أن المبادرة سوف تتجه لإنشاء 4 مشروعات طرق رئيسية بتكلفة تصل لـ390 مليون جنيه، أما عن الترع المستهدف تأهيلها وتطبطينها، تصل أطوالها لـ 1741 كيلومترا، ولفت التقرير لمشاريع «حياة كريمة» في قطاع الصرف الصحي، والتي يصل عددها إلى 510 مشروع.

كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، و110 مشروعات مياه شرب، و91 محطة مياه، و3000 فصل، و48 معهد أزهري ، كما تستهدف خطة العام المالى الجديد صيانة 1303 مدارس، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي