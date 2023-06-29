تفاصيل توزيع لحوم صكوك الأضاحي بمؤسسة «حياة كريمة» (فيديو)

قالت الدكتورة آية حسن، مدير قطاع الثروة الحيوانية في مؤسسة «حياة كريمة» إن المؤسسة تعاونت مع المجزر الآلي المتكامل بالنوبرية في تنفيذ صكوك الأضاحي ولحوم الصدقات، حيث سيتم توزيع لحوم صكوك الأضاحي ولحوم الصدقات على كل مستحقيها من المحتاجين بكل قرى ومراكز مصر، موضحة أنه يتم استقبال الذبيحة وذبحها بالمجزر، وفق عدد من الخطوات، حيث يتم التأكد من صلاحية الحيوان للذبح، وتبدأ مرحلة الذبح، حيث يتم ذبح الحيوان بشكل آلي آمن وبشكل يضمن جودة اللحوم لتخريج أكبر كمية كافية من اللحوم للإستفادة منها وإخراجها للمواطن، وتدخل اللحوم بمرحلة التبريد بعد ذلك، والتي يتم فيها تأهيل اللحوم لمرحلة التشفية.

العمل بالمجزر يكون عن طريق الماكينات

فيما قال محمد ممدوح، مدير مشروع صكوك الأضاحي في مؤسسة حياة كريمة إن المؤسسة كانت حريصة مع بداية مشروع صكوك الأضاحي على اختيار أفضل الأماكن بأعلى الجودة، ولذلك وقع الإختيار على المجزر الآلي بالنوبرية، خصوصا وأن العمل بالمجزر يكون عن طريق الماكينات، بداية من عملية الذبح وحتى مرحلة التغليف.

وتابع «مرحلة التغليف هو الدور الأهم للمتطوعين»، مؤكدا على أن الهدف من مشروع حياة كريمة هو إسعاد الأهالي والمحتاجين.