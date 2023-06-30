مصرع عامل غرقا أمام قرية مليحة في البحيرة

لقي عامل مصرعه غرقا داخل الرياح البحيري، أمام قرية مليحة بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق عامل في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل جراء غرقه أمام قرية مليحة بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لعامل يدعى أحمد محمد أحمد، 59 سنة، مقيم بأوسيم في محافظة الجيزة.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.