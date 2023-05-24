مصرع عامل بحادث تصادم بأبو المطامير في البحيرة

لقى قبل قليل عامل مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

مصرع عامل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق أبو المطامير بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع عامل وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية العامل المتوفي

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة عامل يدعى سامى فخري، مقيم قرية الشعراوي مركز أبو المطامير، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.