عاجل.. مصرع عامل صدمته سيارة أمام قرية سرنباي في البحيرة

لقى عامل مصرعه قبل قليل، جراء وقوع حادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة أمام قرية سرنباي بطريق فرعي المحمودية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث عبور مشاة، ما أدى إلى مصرع عامل صدمته سيارة أمام قرية سرنباي، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وتبين وفاة عامل يدعى «أحمد أنور أبو اليزيد»، 43 سنة، مقيم مركز بطور في محافظة الغربية، ونُقلت الجثة ثلاجة حفظ الموتي مستشفى المحمودية المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.