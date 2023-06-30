إشادات دولية بمبادرة «حياة كريمة»: حسنت معيشة الفئات الأكثر احتياجًا

حظيت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإشادات دولية عديدة؛ فقد أكد مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» في مصر أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في البلاد.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونجحت في توفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، ويعد هذا دليل استيفاء المبادرة للمعايير الذكية للمنصة بكونها: محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، وأنها أيضًا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، هذا بالإضافة إلى سعي المبادرة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.

الإشادة بتجارب مصر التنموية

وكذلك أشادت منسقة الأمم المتحدة في مصر «إلينا بانوفا» بتجارب مصر التنموية القوية جدًا، وعلى الرأس منها مبادرة «حياة كريمة»، قائلة إن: «مصر من بين 10 دول في العالم التي نجحت في تقديم تقرير مجتمعي»، من خلال مبادرة حياة كريمة التي تركز على القرى الأكثر فقرًا وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديًا.

ويغير المشروع التنموي «حياة كريمة» حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ إذ سيحدث نهضة شاملة للبنية التحتية، والمؤسسات الخدمية والترفيهية.

وكان ضمن أولويات مبادرة حياة كريمة «القضاء على الفقر» عن طريق بناء المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل لائقة، بجانب فرص العمل التي توفرها المشروعات القومية الأخرى، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية التي سعت الدولة إلى توفيرها لمحدودي الدخل.

كما تواكب مع المبادرة مسار تنويري يسعى إلى تطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وترفيهية، إلى جانب اهتمام مبادرة «حياة كريمة» بمراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وبهذا تلعب الخدمات المجتمعية دورًا حاسمًا في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية، ودعم التعافي والاندماج الاجتماعي، والوقاية من الاضطرابات النفسية.