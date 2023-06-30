«حياة كريمة» أكبر مشروع تنموي في العالم.. 1.5 مليون مصري مستفيد

منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» في يناير 2019، وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، تنطلق منبثقة من المبادرة الكبرى عشرات المبادرات التي استفادت لها كل فئات المجتمع في القرى والريف المصري.

أكبر مشروع تنموي في العالم

وجرى تصنيف مشروعات حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي على مستوى العالم حيث تتجاوز تكلفته الإجمالية المبدئية 700 مليار جنيه قابلة للزيادة، وأبرز المبادرات «وصل الخير» والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون، و«راجعين نتعلم» والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، و«التعليم حياة» التي استفاد منها 24000، و«أنت الحياة» وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن.

وشملت المبادرات أيضًا «يدوم الفرح»، التي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وقد استفاد من المبادرة 800 فتاة، بالإضافة إلى «قطار الخير»، و«ستر وعافية» والتي استفاد منها 320 ألف مواطن، و«مبادرة كتف في كتف» والتي استفاد منها بصناديق غذائية أكثر من 4 ملايين أسرة، إضافة إلى إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة «خيرك سابق» التي تستهدف إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة.

التعليم حياة كريمة في ارقام

ومن الناحية التعليمية، فقد أُنشئت 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة. ولم تغفل «حياة كريمة» عن العدد الكبير للأميين في القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطنًا. ومؤخرًا ومن أجل تزويد طلاب الثانوية العامة بمراجعات منهجية، نفذت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «تقدر في 10 أيام» لكافة مواد الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي. ووقعت مؤسسة حياة كريمة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني اتفاقًا يهدف إلى دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي في محافظة بني سويف بتكلفة 45 مليون جنيه، هذا إلى جانب بروتكول تعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 غارم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.