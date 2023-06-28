رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ألمانيا تعجل بسحب قواتها من مالي مع انتهاء مهمة الأمم المتحدة

كتب:

هانى حسن
11:29 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
وزير الدفاع الألماني

وزير الدفاع الألماني

قال بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، لقناة «زد.دي.إف»، اليوم، إنَّ ألمانيا تتطلع إلى تسريع سحب جنودها من مالي، على أن يجرى ذلك بطريقة منظمة، في ضوء انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المقرر في 30 يونيو، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتهدف ألمانيا، التي نشرت نحو ألف جندي في مالي، إلى الانتهاء من سحب قواتها بحلول مايو 2024.  

اقرأ المزيد:

وزير الدفاع الألماني: تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا بنهاية مارس

ألمانيا: نأمل أن تستقر الأوضاع في روسيا ولا ننحاز لطرف على آخر

حزب البتريوت الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا ترسل صواريخ طويلة المدى لكييف

ألمانيا توجه رسالة لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية
بقلم هانى حسن