ألمانيا تعجل بسحب قواتها من مالي مع انتهاء مهمة الأمم المتحدة

قال بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، لقناة «زد.دي.إف»، اليوم، إنَّ ألمانيا تتطلع إلى تسريع سحب جنودها من مالي، على أن يجرى ذلك بطريقة منظمة، في ضوء انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المقرر في 30 يونيو، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتهدف ألمانيا، التي نشرت نحو ألف جندي في مالي، إلى الانتهاء من سحب قواتها بحلول مايو 2024.