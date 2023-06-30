مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في القليوبية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة اتريب، التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

كانت الطفلة في زيارة عند جدتها بتلك المنطقة، وأثناء لهوها في البلكونة سقطت على سيارة راكنة بالشارع، وتوفيت في الحال.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفلة.

إخطار بمصرع طفلة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر سقوطها من الطابق الرابع بشقة جدتها، الكائنة بمنطقة الموقف بأتريب التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث، وتبين وفاة الطفلة؛ إذ كانت تلهو بالبلكونة وسقطت منها علي سيارة راكنة بالشارع أودت بحياتها.

وكشفت التحريات أن الطفلة وحيدة والديها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.