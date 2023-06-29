اعتمدت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، والتي تنطلق 24 يوليو وتستمر حتى أغسطس المقبل، حيث اتخذت المديرية الاستعدادات اللازمة لاستقبال الامتحانات.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية جرى اعتماده وإعلانه بالمدارس كالتالي:

- 24 يوليو: اللغة العربية والخط والإملاء

- 25 يوليو: الهندسة

- 26 يوليو: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- 30 يوليو: العلوم والتربية الدينية

- 31 يوليو: اللغة الأجنبية والتربية الرياضية

- 1 أغسطس: الدراسات الاجتماعية

تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وكيل وزارة التعليم أنه وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 لمحافظة القليوبية، يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة لمن قبل عذرهم مع امتحان الدور الثاني.

كما أشارت وكيل الوزارة إلى أن خريطة امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل كالتالي:

- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي (تعليم مجتمعي)، الأحد والاثنين 16 و17 يوليو.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام - مجتمعي- صم - مكفوفين)، من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو.

- الصف السادس الابتدائي (عام - مجتمعي - مكفوفين)، من الأحد 16 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو.

- الصف السادس والسابع الابتدائي (صم) من الأحد 16 يوليو إلى السبت 22 يوليو.

- الصف الثامن الابتدائي (صم) من السبت 15 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو.

- النقل الأول والثاني الإعدادي (العام والرياضي) من الأحد 16 يوليو إلى السبت 22 يوليو.

- النقل الأول والثاني الإعدادي (المكفوفين - الصم - المهني)، من الأحد 16 يوليو إلى السبت 22 يوليو.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي من الاثنين 24 يوليو إلى الثلاثاء 1 أغسطس.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني من الاثنين 24 يوليو إلى الثلاثاء 1 أغسطس.

- النقل الأول والثاني الثانوي (العام والرياضي) من الاثنين 17 يوليو إلى 25 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت 15 يوليو إلى الأرعاء 26 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي للصم من الأحد 10 يوليو إلى الأربعاء 26 يوليو.

- النقل والتخصص للخط العربي من السبت 15 يوليو إلى الأحد 31 يوليو.