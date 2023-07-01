قبل أدائه.. اعرف عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، التي يؤديها الطلاب غدًا الأحد 2 يوليو، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأعنلت وزارة التربية والتعليم، عن عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 ، موضحة أنها تتضمن 30%؜ للمستويات العليا، و40% للمستويات المتوسطة، و30%؜ للمستويات العقلية البسيطة ، وأن يأتي الامتحان بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% أسئلة مقالية، وفقًا لما يلي:

- عدد الأسئلة لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي «46 سؤالًا».

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي «سؤالان».

- الأسئلة الموضوعية لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي «44 سؤالًا».

تعليمات مهمة من التربية والتعليم بشأن أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

فبعد معرفة عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لطلاب الثانوية العامة، وهي:

- تسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

- التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب على كتيب المفاهيم.

- التأكد من الحل في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

- تظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.