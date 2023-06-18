طلاب الصف الثالث الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم

يؤدي اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة 2023، من الشعبيتين الأدبية والعلمية امتحان اللغة العربية، وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

تفاصيل الامتحان

وأوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة في مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالي 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية في ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.

توجيهات وزير التعليم بشان الامتحان

من جهته، أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على كافة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أي مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.