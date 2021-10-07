«الصحة»: تطعيم طلاب الصف الثالث الثانوي بداية من 10 نوفمبر

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن بدء تطعيم طلاب الثانوية العامة بداية من الشهر المقبل، وتحديدا يوم 10 نوفمبر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفئة العمرية التي سيتم بدء التطعيم بها هم طلاب الصف الثالث الثانوي فقط بداية من عمر 16 عاما، وهناك دراسات تجرى في التوقيت الحالي للخروج بالنتائج النهائية وأخذ القرار، وعن اللقاح المقرر أن يتم التطعيم به، أعلن المصدر أنه حتى الآن اللقاح الرئيسي هو لقاح فايزر، والذي من المقرر الإفراج عنه خلال أيام من قبل هيئة الدواء.

بديل لقاح فايزر هو سينوفارم لتطعيم طلاب الثانوية

وتابع المصدر، أن بديل لقاح فايزر في مصر لتطعيم الطلاب هو لقاح سينوفارم، وطمأن المصدر المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدا على أنه لن يتم الحصول على أي لقاح دون التأكد من سلامته ومأمونتيه وفعاليته لمواجهة فيروس كورونا.

عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر

وعن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، قال إنه وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لأكثر من 15 مليون مواطن منهم 7 ملايين حصلوا على الجرعتين ولم تسجل الوزارة أي شكوى تتعلق بظهور أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على متلقي اللقاح، وتتضمن الأعراض التي تم تسجيلها ارتفاعا في درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير في العضلات أو العظام أو إحساس بالتعب والإرهاق فقط.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل متشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.