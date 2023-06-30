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سيناء في 10 سنوات.. 700 مليار جنيه لإعمار أرض الفيروز

كتب:

محمد أيمن سالم
09:38 م | الجمعة 30 يونيو 2023
مشروعات تعمير سيناء

مشروعات تعمير سيناء

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا تليفزيونيا حول مشروعات تعمير سيناء فى 10 سنوات، وذكر التقرير أن الرئيس السيسى أعلن فى 2014 عن مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية سيناء، ورصدت الدولة 700 مليار جنيه تكلفة للمشروعات فى شبه الجزيرة.

مشروعات تنموية

وأضاف التقرير انه تم الانتهاء من تطهير أرض الفيروز من الإرهاب، وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وزراعة وتجارة، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى وربط شبه الجزيرة بالدلتا وباقى محافظات الجمهورية.

جذب الاستثمارات

ولفت التقرير إلى جذب الاستثمارات من خلال تشجيع الاستفادة من المقومات الطبيعية، وتعظيم الاستفادة من مقومات السياحة وجذب المزيد من السياح إليها، وإنشاء مشروعات عملاقة جعلت مؤسسات عالمية تشيد بجهود الدولة فى تنمية سيناء.

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