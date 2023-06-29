أماكن ترفيهية وشواطئ مجانية لأهالي شمال سيناء في عيد الأضحى

تشهد محافظة شمال سيناء عودة عدد من الخدمات الترفيهية المجانية، لتضاف لقائمة الفعاليات التي تقدمها الدولة لأهالي المحافظة، بمناسبة فصل الصيف واحتفالات عيد الأضحى المبارك.

السيرك القومي يعود إلى العريش

وعاد السيرك القومي للعمل في العريش، بعد توقف عدة سنوات، لينضم لقائمة الخدمات الترفيهية لأهالي سيناء.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان صدر اليوم، إن عودة السيرك جاء بعد أن شهدت المنطقة عدة إنجازات على المستوى المحلي، شملت إعادة الخدمات الضرورية، ورصف وتشييد الطرق.

وأضاف المحافظ أن تذكرة دخول السيرك مخفضة جدا، وتستطيع غالبية الأسر التمتع وقضاء ساعات رائعة خلال مشاهدة السيرك بساحل العريش.

منتجعات سياحية مجانية على ساحل البحر

شهدت محافظة شمال سيناء أفتتاح منتجع سياحي مجاني، شامل التنزه والألعاب بساحل البحر، بالقرب من غرناطة.

وقال حسام النصايرة، أحد القائمين على المنتجع السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المنتجع يشمل حمامات سباحة، وملاعب سداسية، وألعاب تنس أرضي، وألعاب ترفيهية، ويطل مباشرة على ساحل البحر، مضيفا أن دخول المنتجع بالمجان.

وتضمن قائمة الخدمات الترفيهية في العريش أيضا حديقة مبارك بساحل المساعيد غرب العريش، والتي تملك شاطئ سياحي بطول 500 متر، ويشمل الألعاب الترفيهية وأماكن لعب الأطفال بالمجان.

دخول شواطئ العريش بالمجان

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في تصريح لـ«الوطن»، إن أكثر ما يميز العريش هي الشواطئ، وتمتد قرابة 15 كيلومترا، ودخولها بالمجان، وهناك ألعاب ترفيهية للأطفال مجانية في الحدائق، فضلا عن ألعاب في بعض الكافيهات بأسعار رمزية، أما دخول الشاطئ وقضاء يوم كامل فهو بالمجان.