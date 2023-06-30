زكى القاضي: مشايخ القبائل وأهالي سيناء قدموا نموذجا عظيما في إسقاط الإخوان

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إننا استطعنا إسقاط حكم الإخوان في مدة قصيرة، ونسقط 80 سنة مصطنعة من جماعة كانت تنخر في مفاصل الدولة، وتم إسقاطهم في عدد من الدول، و30 يونيو هو عيد جلاء الإخوان وعيد الثورة المصرية.

جماعة الإخوان

وأضاف «القاضي»، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، أن سيناء كانت المناورة الأخيرة من أطراف إقليمية ودولية في محاولة نزعها من مصر عن طريق جماعة الإخوان التي تولت الحكم بين 2012 و 2013، لافتا إلى أن الإخوان حاولوا نزع الهوية الوطنية المصرية وكانت سيناء أفضل حل لتنفيذ هذه الأفكار.

وضع الإخوان في مصر

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مشايخ القبائل وأهالي سيناء قدموا نموذجا عظيما بتواجدهم مع المؤسسات الوطنية، ورفضهم لوضع الإخوان في مصر، مؤكدا أن فجور الإخوان لم يكن في الألفاظ ولكن في الإجراءات التي كانوا يتخذونها.