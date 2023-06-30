وكيل «النواب»: مصر شهدت نقلة نوعية بالبنية الأساسية في عهد الرئيس السيسي

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن ما حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر إنجازا، لافتا إلى أنه في الزمن القديم –عهد الرئيس أنور السادات- طلب من وزير الإسكان حسب الله الكفراوي عمل منطقة صناعية في العاشر من رمضان، وكان المتر حينها بجنيه، لكنها كانت بدون بنية أساسية.

ولفت النائب محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الرئيس حسني مبارك شهد عصره افتتاح مصانع عدة في العاشر من رمضان.

نقلة في البنية الأساسية

وتابع «أبو العينين»: اليوم في عهد الرئيس السيسي هناك نقلة في البنية الأساسية، من خلال زيادة قيمة سعر الأراضي في كل المدن الجديدة، مشيدا بالنهضة التي نفذتها الدولة في الصعيد.

وأوضح وكيل مجلس النواب: «هنا عبقرية الإدارة بمعني التنمية والتطويروالتشغيل والتحديث الذي يتحدث عنه الرئيس السيسي دائما، والقروض التي حصلنا عليها لدينا خطة مدروسة في سدادها».