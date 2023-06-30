كيف اهتمت الدولة في عهد الرئيس السيسي بصحة المرأة؟.. دراسة توضح

تسير الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها ببناء الإنسان من خلال تحسين صحة المواطن، بإطلاق مبادرات صحية تسهم في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، فإطلاق مبادرة 100 يوم صحة ومبادرة علاج الأورام السرطانية، استكمال لمسيرة النجاح الذي حققته مبادرة 100 مليون صحة.

مبادرات صحة المرأة

وقالت دراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إنه على مدار تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم وزمام الأمور في البلاد، اهتم بمبادرات صحة المرأة، لتوفير جميع سبل دعم علاج المشاكل الصحية التي تواجه المرأة، فقد تم إطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف عن الأمراض غير السارية، واستهدفت السيدات بداية من 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية «السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، تحديد مؤشر كتلة الجسم، مستوى السمنة، زيادة الوزن»، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

خدمات الفحص الدوري ضمن مبادرة 100 يوم صحة

وذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه تم فحص نحو 32 مليون سيدة ومتابعة 7 ملايين من خلال خدمات الفحص والمتابعة الدورية السنوية، كما ارتفاع معدلات تردد السيدات للفحص ضمن المبادرة بنسبة زيادة تصل إلى 44.8% عن معدلات التردد منذ العام الأول لإطلاق المبادرة، وذلك نتيجة لارتفاع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة، الدورية السنوية، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

مبادرة العناية بالأم والجنين

جاء ذلك بالإضافة إلى مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، والتي من بينها فحص مليون و825 ألف سيدة، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المتنقلة من الأم للجنين، وتوفر العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، كما أن هذه المبادرة من المبادرات المستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الأساسية.

وانطلاقا من أهمية القطاع الصحي، وتكليلا لجهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين حياة المواطن، وتقديم سبل الدعم الصحي، لكل فئات المجتمع، بدأت الدولة في مبادرة 100 يوم صحة، استكمالا لمسيرة النهوض بصحة المواطن والتأكيد على الخدمات المقدمة من المبادرات السابقة وفتح المجال للمواطنين لتلقي تلك الخدمات بالمجان، علاوة على أن إطلاق 100 يوم صحة يأتي بالتزامن مع مبادرة علاج الأورام السرطانية التي تندرج تحت مبادرة 100 مليون صحة.

مبادرة علاج الأورام السرطانية

وتهدف مبادرة علاج الأورام السرطانية إلى اكتشاف المرض في مراحل مبكرة مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الشفاء وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، والقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030.

والتي تستهدف المبادرة السيدات والرجل من سن 18 سنة، بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تم إطلاق المبادرة في 10 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء)، وتستهدف الكشف عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) تحت شعار مبادرة 100 مليون صحة، حيث أجرت الوحدات الصحية، 60 مسحة للكشف المبكر عن حالات عنق الرحم، كما تم تقديم خدمات فحص أورام البروستاتا إلى 146 مواطنًا، والكشف عن أورام القولون لعدد 400 مواطن، إلى جانب الكشف عن أورام الرئة لدى 150 مواطنًا.