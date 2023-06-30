محافظ البنك المركزي يلقي كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

ألقى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في العاصمة الإيطالية روما، ومن المتوقع أن يجري خلال الاجتماع اعتماد استراتيجية عمل برنامج الغذاء العالمي مع مصر، بقيمة 431 مليون دولار أمريكي، خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأكد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماعات السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، حرص الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة بالمناطق الريفية، كما أشار إلى أنه التقى سيندي ماكين، الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بالمقر الرئيسي للبرنامج في روما، بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا.

وناقش اللقاء شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين، ونشاط عمل البرنامج في مصر، كما أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي اعتزازه بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة، التي تشهدها المنطقة.