أبو العنين: السيسي أنقذ مصر ويحارب بقوة وثبات أمام كل التحديات

وصف النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الشعب المصري بأنه فطِن وذكي جدا، ويعلم أن هناك قائدًا قدم حياته بوطنية خالصة من أجل إنقاذه وحماية ثورته، ويقوم على مدار 10 سنوات بجولات ميدانية في كل المشروعات التنموية.

السيسي أنقذ مصر

وأوضح أبو العنين خلال لقاء خاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو مع الإعلامي أحمد موسى أٌذيع في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الرئيس السيسي هو من أنقذ مصر ويحارب بقوة وثبات أمام كل التحديات بصفة الجندية بما تحملها من شهامة وحب للوطن، ومتابعة مستمرة للشارع المصري، فاستحق حب الشعب المصري له رغم المعاناة من الظروف، وقال ان حب الشعب المصري للرئيس السيسي سيظهر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري

وأضاف أن حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري، وكذلك مشروعات تبطين الترع ومشروعات الأمن الغذائي من أجل تأمين الغذاء للشعب المصري، وكذلك برامج تطوير التعليم الذي يشغل 87% من اهتمامات الأسرة المصرية.

وتحدث أبو العنين عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، معربًا عن أمنيته بمشاركة عدد كبير من المرشحين، ودعا الأحزاب القوية لتقديم فكر جديد وبرامج عمل حديثة، وقال إن التحدي الثاني هو نزول الشعب لاختيار من يمثله، والصندوق هو من يحكم تحت إشراف قضائي كامل، وحق الشعب المصري أن ينتخب من يريد، وقال إن برامج المرشحين والتاريخ الحزبي والسياسي سيسهم في إنجاح الانتخابات، ولابد من الاستفادة من كل سلبيات الماضي.

المرشح لابد أن يكون لديه برنامج طموح

وقال إن المرشح لابد أن يكون لديه برنامج طموح لتفجير طاقات الشباب والاستفادة منهم، وقال إن الحياة الحزبية تتصل بالشارع، والحزب الذي يتفاعل مع الشارع ولديه تصور ورؤية وظهير شعبي، سيكون له صوت مسموع، والحزب السياسي القوي لديه رؤية ومبادئ وشخصية قوية

ولفت إلى أن التحالف الوطني فكرة عبقرية بثت الروح في منظمات العمل الأهلي، واقترب من كل طبقات المجتمع وساهم في الوصول بالخدمات إلى أكبر شريحة من المصريين، وسيكون هناك قانون جديد من أجل التحالف الوطني وتقديم خدماته بشكل أكبر.

وعن الأفضل لمصر، ما بين الانتخابات الفردية أو نظام القائمة، قال إن النظامين مطلوبات أم القوائم النسبية فمن الصعب تطبيقها.

وطالب أبو العينين بإعادة تقسيم الدوائر خاصة الدوائر الكبيرة التي تضم مئات القرى، وذلك من أجل خدمة المواطنين، والجمع بين نظام الفردي والقائمة المطلقة هو الأنسب في الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة.

الحوار الوطني فجر طافات فكرية كبيرة جدًا

وشدد على أن الحوار الوطني فجر طافات فكرية كبيرة جدًا، والسيسي طرح حوارًا أراد به أن يسمع كل فئات الشعب المصري، وهذا سيولد أفكار جديدة ترسم خطى ورؤى المستقبل، وسيسهم في ظهور قيادات شبابية جديدة على كل المستويات، وهو ما نريده في الوقت الحاضر.

ولفت إلى أن المرأة تلعب دورا كبيرا في الحوار الوطني، الذي سينتج عنه توصيات هامة ستُرفع للرئيس السيسي.

وعن دور الإعلام المصري في دعم الثورة المصرية، أكد أن قناة صدى البلد كانت لها دور وطني جليل خلال الثورة، موجهًا التحية لكل مذيعيها والعاملين بها وما تحققه من تحديثات للأفضل، ونحن قناة للدولة المصرية لا تنطق إلا بالحق والمصداقية والشفايفة.

ووجه أبو العينين كلمة إلى الشعب المصري، قائلا كل سنة وشعب مصر عظيم، وأدعو الله أن يتم نعمته علينا ويحفظ مصر وقائدها من كل سوء وينصر به مصر والأمة العربية والإسلامية.