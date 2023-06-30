المصريون يحتفلون بثورة 30 يونيو والشوارع تتزين بعلم مصر: ربنا يخليلنا الريس (صور)

دائما ما تقاس فرحة المصريين باحتفالاتهم بالشوارع وليس أبلغ فرحا واحتفالا من احتفالات المصريين سنة بعد أخرى بثورة 30 يونيو في ذكراها العاشرة.

«الداخلية» تحتفل مع المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو

فاحتفلت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مع المواطنين وشاركتهم فرحتهم بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، من خلال توزيع الورود عليهم وأعلام مصر وصناديق تحوي هدايا.

وعبر المواطنون عن فرحتهم بالذكرى العاشرة للثورة، قائلين: «أحلى حاجة حصلت في مصر كانت 30 يونيو، كانت يوم جديد بالنسبة لنا كلنا، وربنا يخليلنا الرئيس السيسي ومصر وعيد سعيد على مصر».

بينما عبرت إحدى المواطنات عن فرحتها بثورة 30 يونيو قائلة: «بنقول للسيسي استمر وإحنا بنحبك وربنا معاك».

وعبر أحد المواطنين عن فرحته، قائلًا: «ربنا يخليلنا الرئيس اللي فاتح لنا مشاريع وفاتح بيتنا.. التطوير اللي إحنا شايفينه في البلد هيعود علينا وعلى أولادنا بعد كده، وثورة 30 يونيو تحول كبير أوي في حياتنا».

السياح من 22 جنسية يحتفلون بذكرى 30 يونيو على شواطئ الغردقة

احتفلت فنادق الغردقة بذكرى ثورة 30 يونيو، بمسيرة على الشواطئ، بمشاركة السائحين الأجانب من 22 جنسية، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية، بالإضافة لالتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات مع المصريين.

ذكرى ثورة 30 يونيو

ونظمت فنادق الغردقة اليوم الجمعة مسيرة حاشدة في ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة، بمشاركة عدد من السائحات الأجانب، حاملين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التفاعل مع الأناشيد الوطنية وعلى أنغام المزمار البلدي التي ألهبت حماس الجميع وسط تصفيق السائحين الأجانب والرقص في جو من البهجة والسرور.

الأجانب يشاركون في الاحتفالات

وأشار علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، ومنظم احتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة، أن مسيرة الشواطئ جاءت بمشاركة العاملين بالقطاع السياحي، والسياح الأجانب من التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا، في جو يدعو للفخر بذكرى النصر.