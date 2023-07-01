مراكز شباب السويس تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى

شهدت مراكز الشباب بمحافظة السويس، احتفالات روادها وسكان المناطق المحيطة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تزامنًا مع استمرار المشاركة في مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، إذ قدم المشاركون العديد من الفعاليات، التي تم تنفيذها على أنغام الأغاني الوطنية، التي أعادت للأذهان ما حدث في نفس اليوم منذ 10 سنوات.

مراكز الشباب احتفلت بذكرى الثورة

وشهدت مراكز الشباب بالسويس احتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، إذ أقامت مراكز شباب كبريت المفارق والتوفيق والسلام وفيصل وكبريت الخواطرة والمثلث والعيديد من مراكز الشباب التابعة لإدارات فيصل والاربعين والجناين وعتاقة والسويس، رفع المشاركون خلال الفعاليات علم مصر وعلم السويس، وزين الاطفال وجوههم برسومات مختلفة.

حضور كثيف من مختلف الأعمار

ومن جانبها أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس على صفحتها الرسمية، أن مراكز الشباب بالمحافظة احتفلت بذكرى ثورة 30 يونيو، تزامنًا مع مشاركتها لليوم الثالث على التوالي في فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأشارت المديرية إلى الاحتفالات شهدت حضور كثيف من النشء والشباب أعضاء المركز وأسر وأهالي وسكان المنطقة.

فقرات فنية وأغاني وطنية

وتضمنت الاحتفالات وفقاً لإعلان مديرية الشباب والرياضة، فقرات فنية وألعاب ترفيهية بالإضافة للاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركز من ملاعب، وصالات الألعاب المتنوعة وحدائق الاطفال بالمركز بإقامة مسابقات وتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين.

نجاح النسخة الأولى من المبادرة

ومن جانبه أكد عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريح خاص، أنه من دواعي السرور والفرحة أن يتزامن الاحتفال بذكرى الثورة مع احتفالات عيد الأضحى، لافتا أن مبادرة العيد أحلى قد لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في النسخة الأولى نظرا لما حققته من استيعاب لشريحة كبيرة من المواطنين بجميع الفئات للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب وتأكيد للدور المجتمعي الذي تحققه مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، والتي يتم تنفيذها برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس