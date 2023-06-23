برنامج أطياف يستعيد ذكريات اعتصام المثقفين في ثورة 30 يونيه

قدم برنامج أطياف، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، حلقة خاصة عن اعتصام المثقفين عام 2013، ودوره في إشعال شرارة ثورة 30 يونيه، في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيه والتخلص من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي.

برنامج أطياف على الحياة

استضافت الدكتورة صفاء النجار، مقدمة البرنامج، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، ويخرجه عبد الفتاح خضر، المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، حيث استعاد خلال الحلقة، ذكرياته حول مشاركته في اعتصام المثقفين، والسياق العام الذي أدى إلى الاعتصام.

المخرج عصام السيد

في هذا السياق، أكد عصام السيد، أن القرارات التي اتخذها وزير الثقافة في فترة حكم التنظيم الإرهابي، أكدت محاولاتهم أخونة الدولة وطمس الهوية المصرية، مشيرا إلى أن كتابه الذي سيصدر قريبا تحت عنوان «اعتصام المثقفين.. الطريق إلى 30 يونيه»، يرصد حالة مصر أثناء حكم التنظيم، وكل تفاصيل اعتصام المثقفين، ويوثق لتلك المرحلة العصيبة من تاريخ مصر.

وحول الوضع الثقافي الراهن، أكد «السيد» أن هناك ازدواجية حول من يقود قاطرة الثقافة المصرية، وتساءل عن الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للثقافة، مضيفًا أنه أحيانا يتم التحميل على الثقافة المصرية ووزارة الثقافة أكثر مما تحتمل، لأن صناعة الثقافة وتعزيزها هي دور كل الجهات مجتمعة.

في سياق آخر، أشار المخرج عصام السيد، إلى أن هناك حركة مسرحية مصرية نشطة، ولكن لا يتم تسليط الضوء عليها، وأنه رغم وجود طاقة إبداعية كبيرة في مصر، إلا أنها تواجه صعوبات بسبب التعقيدات الإدارية والمالية، التي زادت نتيجة الحالة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا، مؤكدًا أن ميزانية المسرح لم تزداد حتى الآن.

يذكر أن برنامج «أطياف» يذاع على قناة «الحياة»، في يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة الثامنة والنصف مساء.