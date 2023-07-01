مع نهاية أيام التشريق.. ما عدد الجمرات وترتيبها؟

أيام التشريق من الأيام الخيرة، وهي توافق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وفي هذه الأيام الثلاث يقوم الحجاج برمي الجمرات، ويكون لها عدد محدد وترتيب معين لابد أن يلتزم به الحاج.

رمي الجمرات في أيام التشريق

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه في أيام منى يقوم الحجاج برمي الجمرات، في يوم العيد، إذ يتم رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ترمى في أيام التشريق، كل واحدة تكون بـ7 حصيات متعاقبات.

أما عن ترتيب رمي الجمرات، فيبدأ الحاج بالأولى، وبعد رمي الأولى والوسطى يقوم العبد بالدعاء لله عز وجل وهو مستقبل القبلة، ولا يقف بعد رمي الجمرة الأخيرة، وعليه أن يكبر مع كل حصاة، كما أوضحت الإفتاء أنه بما أن كل جمرة تُرمى بـ7 حصيات بالتالي يكون الإجمالي 21 حصاة في كل يوم من أيام التشريق، بالتالي يكون مجموع ما يرميه الحاج في أيام التشريق الثلاث 70 حصاة، وذلك في حالة أن يكون الحاج لم يتعجل.

رمي الجمرات لمن تعجل

مشيرة لما قاله العلامة الخرشي المالكي في «شرح مختصر خليل» (2/ 339، ط. دار الفكر): [تقدم أنَّ يوم النحر يختص برمي جمرة العقبة فقط يرميها بسبع حصيات، وأشار بهذا إلى أنَّ أيام منى، وهي الأيام المعدودات أي: ثاني النحر وثالثه ورابعه، يرمي في كلِّ يومٍ منها الثلاث جمرات: يرمي كلَّ جمرةٍ بسبع حصيات، وذلك ثلاث وستون حصاة إن لم يتعجل، وتقدم أنه يرمي العقبة بسبع حصيات، فالجملة سبعون حصاة] اهـ.

أما من تعجل وخرج من منى في ثاني أيام التشريق، فلا حرج عليه، وأوضحت الإفتاء أنه في هذه الحالة يكون عدد الحصيات التي يرميه الحاج هي 49 حصاة، فيتم رمي جمرة العقبة يوم العيد بـ7 حصيات، وفي أول وثاني أيام التشريق يرمي 21 حصاة، مشيرة لما قاله الإمام ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (2/ 118، ط. دار الحديث): [وأنه يرمي في كلِّ يومٍ من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة، كل جمرة منها بسبع. وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203]] اهـ.