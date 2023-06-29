بث مباشر لأول أيام التشريق واستكمال مناسك الحج

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق اليوم الخميس، يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج وهو «يوم التشريق الأول»، وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الحادي عشر من ذي الحجة.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لشعائر عيد الأضحى مع استكمال مناسك الحج لعام «1444هـ»:-

أيام التشريق

1- يوم التشريق هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الأول، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» رواه مسلم.

2- يقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث بعد الظهر أي بعد الزوال، حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أي مكان من منى.

3- يبدأ الحجاج برمي الصغرى ثم الوسطي ثم الكبرى التي تسمى العقبة.

4- ترمي كل واحدة بـ7 حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة.

5- الأفضل في رمى الجمرة الصغرى والوسطي أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم علي الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلأً.

6- ترمي جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء لأن الروسي صلي الله عليه وسلم لم يقف بعدها.