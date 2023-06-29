«الإفتاء» توضح حكم صيام أيام التشريق عِوضا عن شراء الهَدْي: «جائز شرعا»

بدأت اليوم أيام التشريق الثلاثة «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة»، وهي أيام مباركة للحجاج الذين يقومون برمي الجمرات ضمن مناسك الحج، تزامنا مع ذبح الأضاحي حتى مغرب اليوم الأخير منها، ويتساءل البعض عن حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ وهل يكون هذا الصيام جائز شرعا أم لا؟.

حكم صيام أيام التشريق للمتمتع

وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين حول حكم صيام أيام التشريق للمتمتع يقول: «أن الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام؟، وأجابت الإفتاء عن هذا السؤال موضحة أن ذلك يجوز شرعا ولا حرج فيه.

صيام أيام التشريق

وأوضحت الإفتاء عن حكم صيام أيام التشريق للمتمتع بسبب عدم قدرته على شراء هدي التمتع جائز شرعا «وما يقوم به بعص الحجاج من صيام أيام التشريق -الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة- عن الأيام الثلاثة التي وجبت عليهم في الحج عِوَضًا عن هدي التمتع بسبب عدم القدرة على القيام به، هو صيام صحيح وجائز شرعًا، ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يلزمهم إعادة الصوم».