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ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ومخدرات في القاهرة

كتب:

محمد بركات
11:43 ص | السبت 01 يوليو 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 3 قضايا «مخدرات – سرقة – سلاح ناري»، حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة «مُبلغ بسرقتها»، وبحوزته «بندقية آلية - طبنجة - 2 خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض (مطواة) -مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة».

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض؛ بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة؛ لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

 

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بقلم محمد بركات