الفائز بجائزة روبرت لينكارول العالمية: نجاحي لمصر كلها

تحدّث الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، عن تفاصيل حصوله على جائزة روبرت لينكارول العالمية في مجال الحفريات الفقارية، قائلًا: «هذه الجائزة لمصر كلها وليست لي، ما حدث صُنع في مصر، فالجوائز القيمة يحصل عليها علماء من الخارج».

وأضاف مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الفريق الذي تولى المهمة مصري خالص، والرحلة بدأت منذ 2010 بعد حصوله على الدكتوراه، موضحًا، «خلقنا فقاعة علمية نتنفس فيها نسيم العلم، والسبب الرئيسي في نجاح المنظومة هو اختيار الطلاب بشيء من العناية».

إنشاء أول مركز للحفريات بجامعة المنصورة

وتابع مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، أنّ الجامعة بذلت جهدًا كبيرًا لإنشاء أول مركز للحفريات الفقارية في تاريخ مصر بصبغة عالمية، بعد أن كان هذا العلم مقتصرا في البداية على الأجانب، لافتا إلى أنّ هيئة التمويل في البحث العلمي، منحتنا أكثر من جائزة لتطوير المركز، وهو ما يحدث الآن بشكل عام.

جائزة مرموقة

وأكد مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة: «الجائزة التي حصلنا عليها من أكثر الجوائز المرموقة التي لا يحصل عليها أي شخص إلا إذا كان له إسهامات واضحة وغيّر في محيطه العلمي، كما أنّها تعتبر بمثابة جائزة نوبل في تخصصنا».