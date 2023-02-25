عضو فريق اكتشاف سلحفاة عمرها 70 مليون عام: نعمل في الحفريات منذ 5 أعوام

علّق الدكتور محمد قُرني أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة القاهرة وعضو الفريق البحثي الذي عثر على حفرية سلحفاة نهرية عمرها يتجاوز 70 مليون عاما، تفاصيل الحفرية في منطقة الخارجة.

العمل مستمر منذ سنوات

وقال قرني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «منطقة الخارجة جديدة في اكتشاف الحفريات نعمل عليها منذ 5 أعوام تقريبا، والمنطقة واعدة بالحفريات الفقارية، كشفنا أكثر من 50 هيكلا من السلاحف ما بين كاملة ومكسرة».

وتابع: «يوجد تنوع في شكل الهياكل الموجودة، وهذه المنطقة من المناطق البِكر التي بدأنا العمل عليها حديثا، بحثنا كثيرا واستغرقنا فترة حتى نكتشف هذه الحفرية».

فريق مصري 100%

وأكد: «الفريق الموجود في هذه المنطقة مصري 100%، ونحدد عمر الهيكل أو الحفرية من خلال المكان الجيولوجي، والعمر الجيولوجي نحدده عن طريق عمل متخصص، وأساتذتنا في الجيولوجيا استطاعوا تحديد كل المناطق في مصر جيولوجيا، وبالتالي فإننا نعرف العمر التقريبي للحفريات».