«رواف مني» تعتذر للحجاج المصريين المتضررين من قصور الخدمات: مستعدون للتعويض

تقدمت شركة «رواف مني» لخدمات الحجاج باعتذار رسمي إلى حجاج شركات السياحة الذين تضرروا من وجود قصور في مخيماتهم خلال الحج، مؤكدة حرصها على التعويض العاجل والفوري لكل حاج.

جاء ذلك في خطاب رسمي تلقته سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس بعثة الحج السياحي أمس من زهير بن عبدالحميد سدايو الرئيس التنفيذي لشركة رواف مني لخدمات الحجاج، وذلك على خلفية بعض القصور من بعض مراكز خدمة الحجاج التابعة لشركة رواف مني، التي تعاقدت معها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعد مناقصة عامة لخدمة حجاج الشركات هذا العام.

اعتذار إلى رئيسة بعثة الحج السياحي

وعبر «سدايو» في خطابه عن شديد أسف شركة رواف لما حدث، مكررا الاعتذار إلى رئيسة بعثة الحج السياحي وأعضاء البعثة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وشدد على أن الشركة ومنذ توقيع التعاقد مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بذلت كل الجهد لتقديم الخدمة على الوجه الأكمل، واتخذت كافة الإجراءات، وسخرت كافة الإمكانات؛ لتوفير أفضل تجربة للأشقاء من جمهورية مصر من الحجاج التابعين لشركات السياحة، إلا أن بعض الأخطاء في إدارة منظومة خدمة الحجاج، حدث هذا القصور غير المقصود البتة، مؤكدا أن هذا الخطأ غير المقصود يتنافى شكًلا ومضمونًا مع أهداف الشراكة ومبادئها.