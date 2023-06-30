بعثة الحج السياحي: بدء تفويج الحجاج من مشعر منى إلى مكة اليوم

بدأت شركات السياحة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تنفيذ خطة تفويج الحجاج من مشعر منى إلي مقر إقامة الحجاج بمكة المكرمة وذلك بعد انتهاء الحجاج متعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق.

تفويج حجاج السياحة لمغادرة مشعر منى

وقالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، إنه بالرغم من الزحام في مشعر مني وفي الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات إلا أن عملية تفويج حجاج السياحة لمغادرة مشعر منى لم تشهد حتى الآن أزمات أو مشاكل، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية لتنظيم حركة الحجيج والحفاظ على راحتهم وسلامتهم، بجانب خبرة شركات السياحة المصرية ومشرفيها التي مكنتهم من اختيار الوقت والطرق التي تبعد افواج حجاجها عن الزحام والتدافع.

وأوضحت أن عددا من شركات السياحة نجحت في التنسيق لإدخال الاتوبيسات الخاصة بها إلى أقرب مكان للمخيمات، فيما قامت بعض الشركات بنقل أمتعة الحجاج إلى الفنادق مباشرة.

وأشارت إلى أن البعثة الرسمية للحج السياحي تتابع على مدار الساعة عمليات تفويج الحجاج ومغادرتهم لمشعر منى والتي من المتوقع أن تستمر حتى صباح غد السبت، حيث أصدرت البعثة تعليمات مشددة لمندوبي شركات السياحة بإخطار البعثة أولا بأول بأية تطورات في عمليات التفويج، كما تم تكليف مشرفي البعثة بمتابعة تفويج الحجاج حتى مغادرة آخر حاج لمشعر منى.

ويشارك في أعمال البعثة ناصر تركي، وأحمد إبراهيم وهشام أمين أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بالوزارة، ومحمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحي.

وأكدت «سامي»، أن البعثة تابعت علي مدار الساعات الماضية أحوال الحجاج في المخيمات خلال تواجدهم بمشعر مني للاطمئنان علي أحوالهم والاستعداد لمغادرة منى، موضحة استمرار المتابعة داخل المخيمات المخصصة للحج السياحي الخمس نجوم والاقتصادي، وتواجد مفتشى الوزارة بين الحجاج بمنطقة المشاعر لحل المشكلات التي يمكن أن تواجههم تزامنا مع التزام كبير من جانب شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج، وأضافت أن وجود الوعاظ والمشايخ في المخيمات ساهم كثيراً في التخفيف على الحجاج خاصة الفتوي بجواز الرجم علي مدار الساعة لتجنب التزاحم والتدافع بجسر الجمرات والطرق المؤدية إليه للحفاظ على أرواح الحجاج.

تجميع المخالفات ضد شركة الطوافة بمني

وأكد ناصر تركي عضو بعثة الحج السياحي، أن البعثة بذلت جهدا كبيرا لمتابعة أحوال الحجاج خاصة منذ تصعيدهم إلى جبل عرفات وحتى الآن وسوف تستمر المتابعة حتى عودة آخر حاج إلى مصر بسلام، مضيفا أن حجاج السياحة تتفرق اتجاهاتهم بعد عودتهم إلى منى، منهم من يعود إلى مصر بعد انتهاء الحج وزيارة المدينة ومنهم من يمكث في مكة عدة أيام ومن يتوجه إلى المدينة المنورة وسوف تقوم البعثة بمتابعتهم. ولفت إلى التنسيق التام لرصد أي قصور تم من مراكز خدمة الحجيج لاتخاذ الموقف المناسب لمعاقبة المقصرين.

ومن جهته أكد هشام امين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، متابعة البعثة لعملية تفويج الحجاج حتي التأكد من مغادرة آخر حاج من شركات السياحة لمشعر منى، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة شددت علي الشركات بتجنب الزحام خاصة في جسر الجمرات الذي شهد زحاما طوال يوم أمس، وطلبت التشديد علي المشرفين بضرورة المحافظة علي راحة وسلامة الحجاج وزيادة عدد المشرفين خلال عمليات الرجم والتفويج.

وقال سيد خاطر إن البعثة تقوم بمتابعة الحجاج من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة التي أصبحت على اتصال دائم على مدار الساعة باللجان الفرعية للبعثة، وبمندوبي الشركات، وأضاف أن اللجان التي شكلتها بعثة الحج السياحي استطاعت حل المشاكل التي كانت تصل إليها ميدانيا.