الحجاج المتعجلون يرمون الجمرات ويؤدون طواف الوداع بالحرم المكي

بدأ حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، رمي الجمرات في مشعر منى، مع بداية ثاني أيام التشريق اليوم الجمعة، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، ليغادر الحجاج المتعجلين مكة المكرمة صباح اليوم.

مسارات متعددة لتوزيع الحشود بمشعر منى

وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار بمنشأة الجمرات وسط مشعر منى، لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم جاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى وفقا لشبكة «العربية».

استقبال وتفويج الحجاج في المسجد الحرام

فيما أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين البدء في الخطة التشغيلية الثانية لاستقبال وتفويج الحجاج في المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع بكل يسر وسهولة، وذلك بالتكاملية والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والأمنية المشاركة في الحج.