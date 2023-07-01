الطب البيطري بالوادي الجديد: استمرار ذبح الأضاحي مجاناً في رابع أيام العيد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، نحر 463 رأس ماشية في 11 مجزرا بمراكز المحافظة الخمسة.

7 مجازر بمراكز محافظة الوادي الجديد

وقال مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي عوض، في تصريحات، أنه خلال رابع أيام عيد الأضحى تم توزيع المجازر على مراكز المحافظة بواقع 7 مجازر، و4 نقاط ذبيح على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وجاءت نقاط النحر ومجازر بمركز الداخلة في قرية الراشدة، والقصر، وعزب القصر، والمعصرة، والجديدة، وفي مركز بلاط قرية تنيدة، ومدينة بلاط.

وأضاف بأنه فتح مجزر مركز باريس النصف آلي المطور لأهالي مدينة باريس لنحر الأضاحي بالمجان باستخدام جميع إمكانيات المجزر، كما يتم نحر الأضاحي في مجازر قرية المنيرة والخارجة والفرافرة.

غرفة عمليات طوال أيام عيد الأضحى المبارك

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، إن المديرية وضعت خطة عمل محكمة لتوزيع الأطباء البيطريين على 11 مجزر بمراكز المحافظة الخمسة للكشف على الأضحيات وضع خطة عمل بالمجاز لتواجد الأطباء البيطريين على مدار أيام العيد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحيات والاطمئنان على جودتها بالمجان، حيث تم تشكيل غرفة عمليات على مدار أربعة أيام حيث تم رفع حالة الطوارئ دخل المجازر ومنع اجازات الأطباء البيطريين، كما تستقبل غرفة عمليات المديرية شكاوى المواطنين طوال ايام عيد الأضحي المبارك للعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن.