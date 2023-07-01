الأورمان توزع 1500 كيلو لحوم على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أكد العميد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ، أنّ اليوم، قد شهد ذبح 7 عجول لحوم بلدية داخل مجزر مدينة كفر الشيخ، بواقع وزن صافي نحو 1500 كيلو لحوم، لتوزيعها على الأيتام والفقراء والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، بهدف ضمان وصول تلك اللحوم إلى مستحقيها.

عمل متواصل على مدار 4 أيام

وأوضح مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه منذ الساعات الأولى من صباح أول يوم في عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، يجري ذبح الأضاحي بهدف توزيع اللحوم على الفقراء والأطفال الأيتام بواقع كيلو ونصف لكل أسرة، لافتًا إلى أنّ الأمر يحتاج إلى جهد كبير.

متطوعين وخدمات بيطرية ممتازة

ووجه الشكر لبعض الشباب من المتطوعين، وذلك خلال عملهم المتواصل لتوصيل تلك اللحوم إلى بيوت ومنازل الأطفال الأيتام وأسرهم على مدار 4 أيام ، كما توجه بالشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، ممثلة في إدارة المجازر، على ما قدموه من عون وتوفير السبل والإمكانات كافة خلال عملية ذبح الأضاحي التابعة للجمعية في المحافظة.