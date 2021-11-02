 جمعية الأورمان بكفر الشيخ تستعد لفصل الشتاء بتوزيع البطاطين

أعلنت جمعية الأورمان، الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء ووضع خطة عمل متكاملة وخاصة مع وجود فيروس كورونا، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً في كفر الشيخ من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

شعبان: نوفر بطاطين وألحفة للمحتاجين

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل على توفير الألحفة والبطاطين لتوزيعها خلال الأيام المقبلة وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، حيث تهدف الجمعية إلى حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء .

وأشار «شعبان»، إلى أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة فسيتم بجانب توزيع الألحفة والبطاطين توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وهذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقصى المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

وأضاف مدير أورمان كفر الشيخ إلى أن فريق عمل الأورمان يتعاون في سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع الألحفة والبطاطين على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة مع مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ وعدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، كي تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، وأن توزيع الأورمان للألحفة والبطاطين بنطاق المحافظات يشمل جميع عزب ونجوع وقرى وتجمعات سكنية بالمناطق النائية بها.

الجمعية تطلق 3 حملات سنوية لدعم المحتاجين

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غيرالقادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحملة توزيع لحوم الأضاحى المحلية والمستوردة في عيد الأضحى المبارك من كل عام .