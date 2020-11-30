أجهزة تعويضية وسماعات طبية مجانًا من جمعية الأورمان بكفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تواصل خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين من خلال تسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية للأسر الاكثر احتياجًا بكفرالشيخ، مؤكدًا التعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا .

وأكد شعبان أن الجمعية سلمت (10) سماعات طبية، مؤخرا وعدد (23) جهازًا تعويضيًا، موضحًا أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عامًا مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، ومشروع تنموي للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

وأشار شعبان إلى أن من يريد الحصول على هذه الخدمة من غير القادرين اذا كان من سكان كفرالشيخ يتوجه إلى دوران 47 تقسيم الضرائب شارع الضرائب خلف اسواق عماد الدين الجديدة اعلى محل البراء للادوات الصحية، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية هي صورة بطاقته وتقرير طبي من مستشفى حكومى وبعد ذلك يتم عرضه على لجنه طبية لتحديد نوع الطرف الصناعى او الجهاز التعويضي المطلوب او تحديد نوع السماعه بالتعاون مع معهد السمع والكلام وبعد ذلك يتم عمل استحقاق للحالة لمعرفه مدى استحقاقتها او استفادتها من الخدمه .

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12532جهازتعويضي و5700 سماعه طبية بتكلفة تترواح 34مليون جنيه.