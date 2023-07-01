وزير الأوقاف ينعى الشيخ حمادة المطعني مدير إدارة غرب القاهرة

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خالص العزاء إلى أسرة الشيخ حمادة المطعني، مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة، الذي وافته المنيّة اليوم.

ودعا وزير الأوقاف في بيان نشره عبر صفحته على فيس بوك، أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما وجّه وزير الأوقاف، واجب العزاء إلى الأسرة.